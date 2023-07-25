Афиногенов Иов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенов Иов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афиноген

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Иовлев Александр

Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия

Рождение ребёнка
1795

Сын: Иовлев Памфилий

Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия

Рождение ребёнка
1808

Сын: Иовлев Павел

Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия

Смерть
Неизвестно