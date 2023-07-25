Афиногенов Иов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афиноген
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Иовлев Александр
Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иовлев Памфилий
Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иовлев Павел
Мать ребёнка: Игнатьева Евдокия
Смерть
Неизвестно