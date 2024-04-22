Русаков Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Фёдор Иванович

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Место рождения

Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

15.04.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Гуторова, Сущевская волость, Духовщинский уезд
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