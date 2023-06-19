Шабанова Екатерина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Шабанов Василий Феодорович

Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович

Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.

Дочь: Мария Феодоровна

Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.06.1917 ст.

Сын: Шабанов Петр Феодорович

Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович

Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Феодор Симонович

Место жительства
Неизвестно
Тюшевка, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно