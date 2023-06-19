Шабанова Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Шабанов Василий Феодорович
Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович
Рождение ребёнка
19.07.1910 ст.
Дочь: Мария Феодоровна
Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович
Рождение ребёнка
08.06.1917 ст.
Отец ребёнка: Шабанов Феодор Симонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно