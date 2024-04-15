(Докашенко) Анастасия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
17.01.1877 ст.
Петр Федорович Черников
Восприемник
02.10.1878 ст.
Алексей Федорович Чернышев
Восприемник
01.08.1881 ст.
Степан Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно