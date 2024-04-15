(Докашенко) Анастасия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Докашенко) Анастасия Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Восприемник
17.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Петр Федорович Черников
Восприемник
02.10.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Алексей Федорович Чернышев
Восприемник
01.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Степан Федорович Чернышев
Место жительства
Неизвестно
Хотень, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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