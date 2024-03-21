Зимин Ефрем Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Ефрем Матвеевич

Зимин Ефрем Матвеевич

Место рождения

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Зимин Корнилий Ефремович

Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1752

Сын: Зимин Гавриил Ефремович

Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Зимина Пелагея Ефремовна

Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна

Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.