Зимин Ефрем Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Зимина Пелагея Ефремовна
Мать ребёнка: Зимина Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно