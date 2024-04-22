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Варлаков Борис Иванович

Место рождения

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1801 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.

Отец: Варлаков Иван Андреевич

Мать: Варлакова Татьяна Ивановна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Варлаков Петр Борисович

Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.

Сын: Варлаков Дионисий Борисович

Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
03.05.1835 ст.

Дочь: Евдокия Борисовна

Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна

Вилкино, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варлакова Александра Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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