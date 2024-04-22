Варлаков Борис Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801 ст.
Рождение ребёнка
Около 1824 ст.
Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
28.05.1832 ст.
Сын: Варлаков Дионисий Борисович
Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
03.05.1835 ст.
Дочь: Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: Варлакова Александра Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно