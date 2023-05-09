Бобровская (Давыдова) Анисья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1912
Дочь: Бобровская Екатерина Павловна
Отец ребёнка: Бобровский Павел Федорович
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.09.1945