Бобровская (Давыдова) Анисья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБобровская (Давыдова) Анисья Осиповна

Бобровская (Давыдова) Анисья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1945

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1912

Дочь: Бобровская Екатерина Павловна

Отец ребёнка: Бобровский Павел Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобровский Павел Федорович

Смерть
?.09.1945
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close