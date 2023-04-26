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Ларин Павел Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Ларин Яков Иванович

Мать: Ларина Нина Николаевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Морозова Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Ларина Александра Васильевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ларина Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ларина Александра Васильевна

Смерть
1975
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