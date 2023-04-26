Ларин Павел Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Ларин Яков Иванович
Мать: Ларина Нина Николаевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Морозова Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Ларина Александра Васильевна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.07.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ларина Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975