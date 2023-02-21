Снежневский Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиМежду 1910 и 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Иван Яковлев
Мать: Сиклитикея Михайловна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Снежневский Виктор Иванович
Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1865
Сын: Снежневский Самуил Иванович
Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Снежневский Павел Иванович
Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1910 и 1913