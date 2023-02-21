Снежневский Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снежневский Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Между 1910 и 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Иван Яковлев

Мать: Сиклитикея Михайловна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Снежневский Виктор Иванович

Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1865

Сын: Снежневский Самуил Иванович

Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Снежневский Павел Иванович

Мать ребёнка: Снежневская Анна Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1910 и 1913
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