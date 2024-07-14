Щербакова (Мартин) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения31.01.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.2009
Сын: Щербаков Антон Евгениевич
Отец ребёнка: Щербаков Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
17.08.2021
Дочь: Щербакова Анастасия Евгеньевна
Отец ребёнка: Щербаков Евгений Николаевич