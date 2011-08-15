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Березин Михаил Арсентьевич

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Место рождения

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

29.11.1931

Дата смерти

15.08.2011

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1931

Отец: Березин Арсентий Андреевич

Мать: Березина (Пичугина) Клавдия Егоровна

Плаксиха, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна

Рождение ребёнка
17.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна

Смерть
15.08.2011

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