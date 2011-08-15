Березин Михаил Арсентьевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1931
Дата смерти15.08.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1931
Рождение ребёнка
27.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна
Рождение ребёнка
17.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Березина (Лепихина) Лидия Прокофьевна
Смерть
15.08.2011