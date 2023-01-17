Османова Фатма Мустафа къызы
Место рождения
Дата рождения18.06.1914
Дата смерти10.11.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Отец: Османов Мустафа Эмир огълу
Мать: Маву Ребия
Рождение ребёнка
05.03.1936
Дочь: Чветка Найле Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
19.02.1938
Сын: Чветка Айдер Сервер огълу
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
10.09.1941
Дочь: Чветка Веляде Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Рождение ребёнка
19.01.1945
Дочь: Чветка Нурие Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Самарканд, Узбекистан
Рождение ребёнка
15.06.1949
Дочь: Чветка Ление Сервер къызы
Отец ребёнка: Чветка Сервер Сулейман огълу
Самарканд, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1990
Самарканд, Узбекистан