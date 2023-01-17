Алексеева (Захарова) Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рождения28.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959
Отец: Захаров Роман Дмитриевич
Мать: Захарова Мавра Петровна
Рождение ребёнка
14.11.1986
Сын: Алексеев Михаил Аркадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Аркадиевич
Рождение ребёнка
06.09.1994
Сын: Алексеев Дмитрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Аркадиевич
Бракосочетание
Неизвестно