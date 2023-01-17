Алексеева (Захарова) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Захарова) Татьяна Романовна

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Место рождения

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

28.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1959

Отец: Захаров Роман Дмитриевич

Мать: Захарова Мавра Петровна

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
14.11.1986

Сын: Алексеев Михаил Аркадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Аркадиевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
06.09.1994

Сын: Алексеев Дмитрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Алексеев Аркадий Аркадиевич

Якутск, город Якутск, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Аркадий Аркадиевич

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