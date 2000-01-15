Денисенко (Богданова) Екатерина Семёновна
Место рожденияБрянщина?
Дата рождения21.11.1910
Дата смерти15.01.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910
Отец: Богданов Семён
Мать: не указана
Брянщина?
Рождение ребёнка
04.07.1934
Сын: Денисенко Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Иван Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Денисенко Александр Николаевич
Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович
Смерть
15.01.2000
Золотое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область