Денисенко (Богданова) Екатерина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко (Богданова) Екатерина Семёновна

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Место рождения

Брянщина?

Дата рождения

21.11.1910

Дата смерти

15.01.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1910

Отец: Богданов Семён

Мать: не указана

Брянщина?
Рождение ребёнка
04.07.1934

Сын: Денисенко Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Федоровка, Федоровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Николай Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Иван Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Денисенко Александр Николаевич

Отец ребёнка: Денисенко Николай Карпович

Смерть
15.01.2000
Золотое, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
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