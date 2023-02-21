Толстиков Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1983
Мать ребёнка: Мешкова Евгения Юрьевна
Рождение ребёнка
21.07.1987
Дочь: Башкатова Полина Викторовна
Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996
Дочь: Толстикова Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1998
Сын: Толстиков Тихон Викторович
Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна
Рождение ребёнка
14.11.2016
Дочь: Толстикова Александра Викторовна
Мать ребёнка: Мальцева Ирина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мальцева Ирина Юрьевна