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Толстиков Виктор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Толстиков Александр Алексеевич

Мать: Толстикова Раиса Карповна

Рождение ребёнка
29.12.1983

Сын: Мешков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Мешкова Евгения Юрьевна

Рождение ребёнка
21.07.1987

Дочь: Башкатова Полина Викторовна

Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.04.1996

Дочь: Толстикова Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
26.06.1998

Сын: Толстиков Тихон Викторович

Мать ребёнка: Гох Людмила Витальевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Рождение ребёнка
14.11.2016

Дочь: Толстикова Александра Викторовна

Мать ребёнка: Мальцева Ирина Юрьевна

Белгород, город Белгород, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева Ирина Юрьевна

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