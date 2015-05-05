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Левдин Николай Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1953

Дата смерти

05.05.2015

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1977

Дочь: Быстрицкая Левдина Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна

Рождение ребёнка
25.04.1979

Дочь: Бесчастных Левдина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна

Рождение ребёнка
01.10.1984

Сын: Левдин Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна

Смерть
05.05.2015
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