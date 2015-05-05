Левдин Николай Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.05.1953
Дата смерти05.05.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.09.1977
Дочь: Быстрицкая Левдина Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна
Рождение ребёнка
25.04.1979
Дочь: Бесчастных Левдина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна
Рождение ребёнка
01.10.1984
Мать ребёнка: Левдина Штрак Мария Бласьюстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.05.2015