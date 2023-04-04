Улизько Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улизько Степан Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Улизько Емельян Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1903

Жена: Улизько Мелания

Антоновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.02.1904

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Улизько Мелания

Антоновка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.03.1907

Дочь: Дарья Степановна

Мать ребёнка: Улизько Мелания

Антоновка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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