Улизько Степан Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Улизько Емельян Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1903
Жена: Улизько Мелания
Рождение ребёнка
11.02.1904
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Улизько Мелания
Рождение ребёнка
09.03.1907
Дочь: Дарья Степановна
Мать ребёнка: Улизько Мелания
Смерть
Неизвестно