Холковская Настасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1799
Сын: Холковский Дмитрий Сидоров
Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1804
Сын: Холковский Никита Сидоров
Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов
Смерть
Неизвестно