Холковская Настасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холковская Настасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Холковский Роман Сидоров

Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Холковский Дмитрий Сидоров

Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1802

Сын: Холковский Федор Сидоров

Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1804

Сын: Холковский Никита Сидоров

Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Холковский Федор Сидоров

Отец ребёнка: Холковский Сидор Иванов

Смерть
Неизвестно
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