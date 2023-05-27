Семен Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Прокопий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1822

Сын: Федор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1828

Сын: Иван Семенович

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сидор Семенович

Мать ребёнка: не указана

Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
1840
Упоминание
30.07.1850
Войница, Калевальский муниципальный район, Республика Карелия
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