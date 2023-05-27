Семен Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смерти1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прокопий Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Федор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сидор Семенович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1840
Упоминание
30.07.1850