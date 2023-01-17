Луданный Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луданный Алексей Николаевич

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

17.04.1963

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1963 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1992 г.р.

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963

Отец: Луданный Николай Абрамович

Мать: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Рождение ребёнка
25.11.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1992

Сын: Луданный Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Слешина Вера Сергеевна

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Слешина Вера Сергеевна

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