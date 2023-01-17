Луданный Алексей Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1963
Отец: Луданный Николай Абрамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.11.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.05.1992
Сын: Луданный Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Слешина Вера Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Слешина Вера Сергеевна