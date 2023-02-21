Бубен (Коркуц) Надежда Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубен (Коркуц) Надежда Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1888

Дата смерти

23.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888

Отец: Коркуц Григорий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1919

Сын: Бубен Федор Владимирович

Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович

Гурины, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубен Параскева Владимировна

Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бубен Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубен Владимир Иосифович

Смерть
23.02.1969
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