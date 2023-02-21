Бубен (Коркуц) Надежда Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1888
Дата смерти23.02.1969
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1888
Отец: Коркуц Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1919
Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович
Гурины, Мозырский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубен Параскева Владимировна
Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бубен Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Бубен Владимир Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1969