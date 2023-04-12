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Трофим Кириллович
Трофим Кириллович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1855
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Кирилл Алексеевич
1806 г.р.
Мать
Елена Архиповна
1815 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец:
Кирилл Алексеевич
Мать:
Елена Архиповна
Смерть
Неизвестно
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