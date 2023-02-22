Муравьева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева Евдокия

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Место рождения

д. Пашковы Гаревского с/с

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Пашковы Гаревского с/с
Рождение ребёнка
18.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муравьев Григорий Миронович

д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Григорий Миронович

Смерть
?.08.1961
Причина смерти: болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
с. Вонданка Даровского р-на
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