Муравьева Евдокия
Место рожденияд. Пашковы Гаревского с/с
Дата рождения1904
Дата смерти?.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Пашковы Гаревского с/с
Рождение ребёнка
18.10.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муравьев Григорий Миронович
д. Слобожане Вонданского с/с Даровского района
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1961
Причина смерти: болезнь сердца
Похороны
Неизвестно
с. Вонданка Даровского р-на