Мишанина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишанина Елена Александровна

Мишанина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1988

Отец: Вяткин Александр Викторович

Мать: Русакова Нина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.06.2008

Дочь: Мишанина Мария Даниловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2012

Сын: Мишанин Степан Данилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.2019

Сын: Мишанин Макар Данилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Мы используем куки для улучшения работы сайта.