Анисимов Алексей Савватеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимов Алексей Савватеевич

Анисимов Алексей Савватеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Анисимов Савва Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Анисимов Козьма Алексеевич

Мать ребёнка: Анисимова Наталия Нестерова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисимова Наталия Нестерова

Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close