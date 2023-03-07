Анисимов Алексей Савватеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Анисимов Савва Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Анисимов Козьма Алексеевич
Мать ребёнка: Анисимова Наталия Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
У речки Косинки, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно