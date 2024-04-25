Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова

Место рождения

Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Рождение ребёнка
1739

Сын: Мурзин Федор Степанов

Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев

Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Мурзина) Опросинья Степанова

Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев

Рождение ребёнка
1743

Дочь: (Мурзина) Настасья Степанова

Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев

Рождение ребёнка
1747

Сын: Мурзин Егор Степанов

Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Мурзин Евсей Степанов

Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев

Смерть
Неизвестно

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