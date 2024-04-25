Мурзина (Дымшакова) Параскева Тихонова
Место рожденияВерхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Ирбитской слободы Зайковского погоста
Рождение ребёнка
1739
Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Мурзина) Опросинья Степанова
Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев
Рождение ребёнка
1743
Дочь: (Мурзина) Настасья Степанова
Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев
Рождение ребёнка
1747
Сын: Мурзин Егор Степанов
Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Мурзин Степан Афонасьев
Смерть
Неизвестно