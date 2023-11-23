Григорий Яковлев
Место рождениясело Сонохты, Борисоглебского уезда
Дата рождения1765
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
(Сонохотский) Григорий Яковлевич (1765 — 1814) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Пищалева Романов-Борисоглебского уезда1 . В 1784 году переведен в село Воскресенское на Сонохт... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сонохотский Евгений Григорьев
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Георгиева
Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1787
Сын: Сонохотский Сергей Григорьев
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сонохотский Василий Григорьев
Мать ребёнка: Мария Георгиева
Смерть
1814