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Григорий Яковлев

Место рождения

село Сонохты, Борисоглебского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

(Сонохотский) Григорий Яковлевич (1765 — 1814) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь села Пищалева Романов-Борисоглебского уезда1 . В 1784 году переведен в село Воскресенское на Сонохт... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сонохотский Евгений Григорьев

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Георгиева

Работа или профессия
Неизвестно
Пономарь села Воскресенского на Сонохте Романов-Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1787

Сын: Сонохотский Сергей Григорьев

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Сонохотский Сергей Григорьевич (1787 — ?) Родился в семье пономаря села Воскресенского на Сонохте РомановБорисоглебского уезда Григория Яковлевича. Исключен из среднего грамматического класса семинари... Показать все
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сонохотский Василий Григорьев

Мать ребёнка: Мария Георгиева

Смерть
1814

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