Антохин Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1962
Дата смертиОколо 07.08.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антохин Евгений
Отец ребёнка: Антохин Вячаслав Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1989
Дочь: Сергеева (Антохин) Наталья
Отец ребёнка: Антохин Вячаслав Иванович
Смерть
Около 07.08.2005