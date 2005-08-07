Антохин Мария Около 1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Антохин Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1962

Дата смерти

Около 07.08.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антохин Евгений

Отец ребёнка: Антохин Вячаслав Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.12.1989

Дочь: Сергеева (Антохин) Наталья

Отец ребёнка: Антохин Вячаслав Иванович

Смерть
Около 07.08.2005

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