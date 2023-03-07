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Копосов Дементий Ларионов

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Место рождения

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Копосов (колосов) Ларион Сергеев

Мать: Копосова Дарья Сергеева

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Маланья Дементьева

Мать ребёнка: Копосова Настасья Фомина

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Копосов Алексей Дементьев

Мать ребёнка: Копосова Настасья Фомина

Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Копосова Настасья Фомина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мальканская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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