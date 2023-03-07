Копосов Дементий Ларионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Маланья Дементьева
Мать ребёнка: Копосова Настасья Фомина
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Копосов Алексей Дементьев
Мать ребёнка: Копосова Настасья Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Копосова Настасья Фомина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762