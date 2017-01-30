Федотова (Шубинова) Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Шубинова) Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1923

Дата смерти

30.01.2017

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923

Отец: Шубинов Николай Дмитриевич

Мать: Шубинова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
02.07.1949

Сын: Федотов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
20.03.1957

Сын: Федотов Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Дмитрий Андреевич

Смерть
30.01.2017