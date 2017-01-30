Федотова (Шубинова) Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1923
Дата смерти30.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923
Отец: Шубинов Николай Дмитриевич
Мать: Шубинова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1949
Сын: Федотов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
20.03.1957
Сын: Федотов Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Федотов Дмитрий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.2017