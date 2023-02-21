Янченко (Величутина) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янченко (Величутина) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957

Отец: Величутин Петр Васильевич

Мать: Величутина Галина Петровна

Рождение ребёнка
03.07.1978

Сын: Янченко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович

Рождение ребёнка
Около 08.01.1988

Сын: Янченко Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янченко Сергей Викторович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силинская Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янченко Сергей Викторович

Место жительства
Неизвестно
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