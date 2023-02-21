Янченко (Величутина) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1957
Рождение ребёнка
03.07.1978
Сын: Янченко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович
Рождение ребёнка
Около 08.01.1988
Сын: Янченко Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силинская Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Янченко Сергей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно