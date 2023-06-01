(Ситдикова) Рафида Загитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ситдикова) Рафида Загитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1984

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1984

Отец: Ситдиков Загит Ибрагимович

Мать: Ситдикова Афида Анваровна