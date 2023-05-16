Панюков Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панюков Василий Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1918

Сын: Панюков Александр Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея

Нёбдино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
1923

Сын: Панюков Степан Васильевич

Мать ребёнка: Пелагея

Нёбдино, Корткеросский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея

Смерть
Неизвестно
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