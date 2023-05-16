Панюков Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1918
Сын: Панюков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея
Рождение ребёнка
1923
Сын: Панюков Степан Васильевич
Мать ребёнка: Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея
Смерть
Неизвестно