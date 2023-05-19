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Козалетова Наталья Павловна

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1892 ст.

Дата смерти

После 1914 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.01.1913

Муж: Козалетов Александр Ефимович

Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Александр Ефимович Козалетов Сотчина крестьянская девица Наталья Павловна Суховерко... Показать все
Место жительства
С 24.01.1913 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1914 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1917

Сын: Козалетов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Козалетов Александр Ефимович

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