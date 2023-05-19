Козалетова Наталья Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892 ст.
Дата смертиПосле 1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1913
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Александр Ефимович Козалетов Сотчина крестьянская девица Наталья Павловна Суховерко... Показать все
Место жительства
С 24.01.1913 ст.
Апухлицы, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1914 ст.
Рождение ребёнка
08.11.1917
Сын: Козалетов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Козалетов Александр Ефимович