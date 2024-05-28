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Акулина Ларионовна

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1752 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
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Рождение
1788 ст.

Отец: Ларион Алексеевич

Мать: Дарья Никифоровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
РС-1795 г.У Лариона Алексеева жена, Дарья Никифорова, (33-46), взята с Чистопольской округи села??, ясашная из мордов, новоркщ. У них написанные в последней ревизии сыновья: Иван Ларионов, (10-23) и Г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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