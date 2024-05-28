Акулина Ларионовна
Место рождения
Дата рождения1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788 ст.
Отец: Ларион Алексеевич
Мать: Дарья Никифоровна
РС-1795 г.У Лариона Алексеева жена, Дарья Никифорова, (33-46), взята с Чистопольской округи села??, ясашная из мордов, новоркщ. У них написанные в последней ревизии сыновья: Иван Ларионов, (10-23) и Г... Показать все
Смерть
Неизвестно