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Дементий Федорович
Дементий Федорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Дата смерти
1779
Пол
Мужской
Отец
Федор Ермолаевич
1729 г.р.
Мать
Матрена Степановна
1731 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Федор Ермолаевич
Мать:
Матрена Степановна
Смерть
1779
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