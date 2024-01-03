Алексей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1677
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677
Отец: Василий Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Емельянова
Рождение ребёнка
1709
Дочь: Евдокия Алексеева Старшая
Мать ребёнка: Домна Емельянова
Рождение ребёнка
1710
Сын: Федор Алексеев
Мать ребёнка: Домна Емельянова
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Евдокия Алексеева Младшая
Мать ребёнка: Домна Емельянова
Смерть
Неизвестно