Алексей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексей Васильев

Алексей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1677

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1677

Отец: Василий Иванов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Емельянова

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Евдокия Алексеева Старшая

Мать ребёнка: Домна Емельянова

Рождение ребёнка
1710

Сын: Федор Алексеев

Мать ребёнка: Домна Емельянова

Рождение ребёнка
1714

Дочь: Евдокия Алексеева Младшая

Мать ребёнка: Домна Емельянова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.