(Охтень) Устинья Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Охтень) Устинья Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Охтень Кузьма Моисеевич

Мать: Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1927

Дочь: Сульянова Таисия Ивановна

Отец ребёнка: Диденко Иван Иванович

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.05.1938

Сын: Диденко Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Диденко Иван Иванович

Смерть
1990
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