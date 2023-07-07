Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валяев Николай Ефимович

Мать: Валяев Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
23.08.1950

Дочь: Людмила

Отец ребёнка: Нестеренко Константин

Кременчуг, Украина
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нестеренко Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестеренко Константин

Смерть
Неизвестно