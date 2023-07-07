Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1950
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: Нестеренко Константин
Кременчуг, Украина
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нестеренко Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно