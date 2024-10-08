Пирогов Василей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Пирогов Степан Силович
Мать: Пирогова Лукия Моисеевна
Бракосочетание
31.01.1845
ф.6, оп.3, д.909, л. 65об.-66 поручители по жениху: - Окулов Андрей Иовлев (Яковлевич - ?) - Загваздин Стефан Иванович по невесте: - Бревенников Емельян Федорович - Казанцов Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно