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Пирогов Василей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Пирогов Степан Силович

Мать: Пирогова Лукия Моисеевна

Бракосочетание
31.01.1845

Жена: Пирогова (Казанцова) Наталия Никитична

ф.6, оп.3, д.909, л. 65об.-66 поручители по жениху: - Окулов Андрей Иовлев (Яковлевич - ?) - Загваздин Стефан Иванович по невесте: - Бревенников Емельян Федорович - Казанцов Дмитрий Гаврилович
Смерть
Неизвестно

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