Качевский Лазарь Семенович
Место рождения
Дата рождения?.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1842
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Качевский Стефан Лазаревич
Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Качевский Трофим Лазаревич
Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
?.05.1878
Сын: Качевский Леонтий Лазаревич
Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Качевский Павел Лазаревич
Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно