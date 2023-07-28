Качевский Лазарь Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачевский Лазарь Семенович

Качевский Лазарь Семенович

Место рождения

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

?.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1842

Отец: Ткачевский Семен Иванович

Мать: Кобизская Настасья Герасимовна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1865

Сын: Качевский Иван Лазаревич

Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1868

Сын: Качевский Стефан Лазаревич

Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Качевский Трофим Лазаревич

Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
?.05.1878

Сын: Качевский Леонтий Лазаревич

Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1885

Сын: Качевский Павел Лазаревич

Мать ребёнка: Черевко Татьяна Стефановна

Должанская, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черевко Татьяна Стефановна

Смерть
Неизвестно