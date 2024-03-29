(Мамина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мамина) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Женский

Отец

1784 г.р.

Мать

1784 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мамин Василий Семенович

Мать: Мамина Татьяна

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