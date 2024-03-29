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(Мамина) Евдокия Васильевна
(Мамина) Евдокия Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1815
Пол
Женский
Отец
Мамин Василий Семенович
1784 г.р.
Мать
Мамина Татьяна
1784 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец:
Мамин Василий Семенович
Мать:
Мамина Татьяна
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