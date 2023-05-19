Егудина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1936
Дочь: Татарченко Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Яким Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич
Рождение ребёнка
12.10.1941
Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич
Рождение ребёнка
1948
Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич
Смерть
Неизвестно