Егудина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егудина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1936

Дочь: Татарченко Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Яким Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич

Рождение ребёнка
12.10.1941

Сын: Егудин Михаил Юрьевич

Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич

Рождение ребёнка
1948

Сын: Егудин Александр Юрьевич

Отец ребёнка: Егудин Юдель Менделеевич

Смерть
Неизвестно
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