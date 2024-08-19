Титов (Соколов) Егор (Георгий) Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
30.03.1834 ст.
Ревизская сказка: 16 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.288 двор № 561
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Соколова) Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Титова-Соколова Евфимия Андреевна
Упоминание
1838 ст.
Исповедная роспись: 21 год, во дворе отчима отца, Филиппа Меркурьевича Титова. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 116.
Смерть
Неизвестно