Титов (Соколов) Егор (Георгий) Васильевич 1817 — найти родственников по фамилии на Familio
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Титов (Соколов) Егор (Георгий) Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Титов (Соколов) Василий Тимофеевич (по отчиму Филиппович)

Мать: Соколова Фёкла Иудовна / Родионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова-Соколова Евфимия Андреевна

Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 16 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 л.288 двор № 561
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Соколова) Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Титова-Соколова Евфимия Андреевна

Упоминание
1838 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 21 год, во дворе отчима отца, Филиппа Меркурьевича Титова. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2092 двор № 116.
Смерть
Неизвестно

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