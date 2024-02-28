Анна Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Фокина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов (Га) Лактион Евдокимов

Рождение ребёнка
14.01.1807

Сын: Антон Лактионов

Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ирина Лактионова

Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815

Сын: Сидор Лактионов

Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов

Смерть
Неизвестно

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