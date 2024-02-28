Анна Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1807
Сын: Антон Лактионов
Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ирина Лактионова
Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1815
Сын: Сидор Лактионов
Отец ребёнка: Аносов (Га) Лактион Евдокимов
Смерть
Неизвестно