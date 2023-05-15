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Ложкин Прокопий Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Ложкин Георгий Федорович

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1893 ст.

Жена: Ложкина Варвара Никифоровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.11.1898 ст.

Дочь: Мотовилова Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Ложкина Варвара Никифоровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1904 ст.

Дочь: Мария Прокофьевна

Мать ребёнка: Ложкина Варвара Никифоровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1911 ст.

Сын: Ложкин Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Ложкина Варвара Никифоровна

Михайловка, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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