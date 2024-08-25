Евдокия Семеновна
Место рождения
Дата рождения02.03.1863 ст.
Дата смерти05.06.1863 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863 ст.
Отец: Хомутов Симеон Дмитриевич
Мать: Неонила Тимофеевна
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Смерть
05.06.1863 ст.
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