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Евдокия Семеновна

Место рождения

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.03.1863 ст.

Дата смерти

05.06.1863 ст.

Пол

Женский

Отец

1834 г.р.

Мать

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1863 ст.

Отец: Хомутов Симеон Дмитриевич

Мать: Неонила Тимофеевна

Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-QZ9L?i=9&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806
Смерть
05.06.1863 ст.
Болгары, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z9-Q81N?i=58&wc=QGTG-HDZ%3A1047421501%2C1047693101%2C1047716201%2C1589605496&cc=1931806

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