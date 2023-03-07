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Акиндин Тимофеев

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Место рождения

Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

26.10.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1849 ст.

Отец: Тимофей Ананьев

Мать: Евдокия Петрова

Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Тихомиров Андрей Акиндинович

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Рождение ребёнка
25.02.1886

Сын: Разбитнов Алексей Акиндинович

Мать ребёнка: Евдокия Борисова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Борисова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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