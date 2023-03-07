Акиндин Тимофеев
Место рождения
Дата рождения26.10.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1849 ст.
Отец: Тимофей Ананьев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Тихомиров Андрей Акиндинович
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Рождение ребёнка
25.02.1886
Сын: Разбитнов Алексей Акиндинович
Мать ребёнка: Евдокия Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Борисова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно