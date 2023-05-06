Лушников Андрей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лушников Андрей Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1983

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1983

Отец: Лушников Анатолий Васильевич

Мать: Лушникова Татьяна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Лушникова Мила Андреевна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья

Рождение ребёнка
2020

Сын: Лушников Богдан Андреевич

Мать ребёнка: Лушникова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Наталья

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