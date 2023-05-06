Лушников Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1983
Отец: Лушников Анатолий Васильевич
Мать: Лушникова Татьяна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Лушникова Мила Андреевна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья
Рождение ребёнка
2020
Сын: Лушников Богдан Андреевич
Мать ребёнка: Лушникова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лушникова Наталья