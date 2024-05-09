Шевченко Леонид Сергеевич
Место рожденияСумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Дата рождения04.06.1925
Дата смерти23.02.1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1925
Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1957
Дочь: Горбулина Нина Леонидовна
Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна
Рождение ребёнка
11.05.1960
Дочь: Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна
Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна
Харьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное
Рождение ребёнка
02.06.1972
Дочь: Климахович Евгения Леонидовна
Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна
Смерть
23.02.1984