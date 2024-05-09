Шевченко Леонид Сергеевич 04.06.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шевченко Леонид Сергеевич

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Место рождения

Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка

Дата рождения

04.06.1925

Дата смерти

23.02.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1925

Отец: Шевченко Сергей Фёдорович

Мать: Шевченко Акулина Григорьевна

Сумская обл., Хотинский р-н, с. Писаревка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1957

Дочь: Горбулина Нина Леонидовна

Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Рождение ребёнка
11.05.1960

Дочь: Наволокова (Шевченко) Елена Леонидовна

Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Харьковская обл., Велико-Бурлукский р-н, с. Приколотное
Рождение ребёнка
02.06.1972

Дочь: Климахович Евгения Леонидовна

Мать ребёнка: Шевченко (Лобанова) Ульяна Павловна

Смерть
23.02.1984

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